كتلة الوفاء للمقاومة: السلطة اللبنانية أدخلت وطننا العزيز في مرحلة جديدة شديدة الخطورة عندما خضعت مذعنة للإملاءات الأمريكية وذهبت نحو خيار التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني خلافا للإرادة الوطنية