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   16 07 2025   
   20 محرم 1447   
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    سانا: سلسلة غارات شنتها الطائرات الاسرائيلية على العاصمة دمشق وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في اجواء المنطقة