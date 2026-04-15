ستارمر: لن نرضخ لضغوط ترامب للانضمام الى الحرب في الشرق الأوسط

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنّه لن “يرضخ للضغوط للانضمام للحرب على إيران”، بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال ستارمر للبرلمان “لن يتمّ جرّنا إلى هذه الحرب. لم تكن حربنا، ولن أغيّر رأيي ولن أرضخ. ليس من مصلحتنا الوطنية الانضمام إلى هذه الحرب”.

وقال ترامب الذي انتقد مرارا سياسات ستارمر، إنّ ” التوترات في العلاقة مع الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، لن تؤثر على الإطلاق” على الزيارة الرسمية التي يقوم بها الملك تشارلز الثالث للولايات المتحدة هذا الشهر.

وفي إشارة إلى الزيارة، قال ستارمر أمام البرلمان إنّ “الروابط الطويلة الأمد بين الدولتين… أكبر بكثير من أي شخص يشغل أي منصب معيّن في أي وقت معيّن”.

وامس الإثنين، قال ستارمر أمام البرلمان إنّ ترامب كان مخطئا في تهديده بتدمير “الحضارة” الإيرانية، بينما انتقد وزير الصحة ويس ستريتينغ الأحد لهجة ترامب ووصفها بأنها “تحريضية واستفزازية ومشينة”.

المصدر: ا ف ب