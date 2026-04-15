يديعوت أحرونوت العبرية : “الجيش الإسرائيلي” حدد 3 شروط أساسية للتوصل إلى اتفاق مع لبنان أبرزها إقامة منطقة عازلة حتى نهر الليطاني تكون خالية من وجود حزب الله