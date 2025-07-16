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   20 محرم 1447   
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    4 شهداء من بينهم 3 أطفال جراء استهداف الاحتلال لخيام النازحين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة