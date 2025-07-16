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   16 07 2025   
   20 محرم 1447   
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    نيويورك تايمز عن مسؤولين حاليين وسابقين: محللون متخصصون في روسيا وأوكرانيا بمكتب الاستخبارات من بين المسرحين