المفتي قبلان: ما قامت به هذه السلطة المخزية غير موجود ولن نغفر لها هذه الخطيئة الكبرى

أكد “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان، الشيخ أحمد قبلان، في بيان له الأربعاء، أن “المحسوم أن سلطة الوصاية الأميركية في لبنان مفلسة ومخزية وتفتقد أدنى شرعية وطنية، وهي بتفاوضها الذليل مع العدو الصهيوني ذبحت نفسها بلا سكين وارتكبت أسوأ خطيئة وطنية على الإطلاق”.

وقال المفتي قبلان “هذه السلطة هي مجرد وكيل لانتداب خاسر، وكونها فوق كراسي الانتداب لا يعطيها شرعية هذا الوطن أبداً، وهي لا تملك أي أهلية وطنية لأخذ أي خيار سيادي لبناني، فضلاً عن أنها لا تملك أي أوراق قوية للتفاوض الوطني أو ما يلزم لتفاوض الأقوياء”، وأضاف: “هي بذلك لا تمثل إلا نفسها ومشغّلها الأميركي ضد مصالح لبنان السيادية، ولن نعطيها أي فرصة للنيل من مصالح لبنان العليا”.

وتابع المفتي قبلان “لبنانياً، لا قيمة ولا وجود ولا شرعية لأي سلطة استسلامية تتعارض مع سيادة لبنان وميثاقه التوافقي الضامن لأصل التأسيس الوطني”، وشدد على أن “ما قامت به هذه السلطة المخزية غير موجود، والموجود فقط لبنان وسيادته ومقاومته وجيشه وشراكته الوطنية الأصيلة”، وأضاف أن “جماعة الانتداب الأميركي عار على لبنان وعظمة كبريائه الوطني، ولن نغفر لهذه السلطة الاستسلامية هذه الخطيئة الكبرى، والنتيجة الأبدية لهذا الخيار السقوط والفشل والخزي الوطني، ولن يكون لهذه الخطيئة أي أثر على الأرض، لأن الأرض لأهلها وناسها”.

وقال المفتي قبلان “ليس للمرتزقة وجماعة الانتداب الذين خسروا حربهم المعوّل عليها، وأي محاولة لصهينة هذه الخطوة الخطيئة ستضع هذا الفريق في قلب الثأر الوطني، وأي لعبة في هذا المجال لن تمر، وسيدفع أصحابها أخطر الأثمان الوطنية، ومن يخسر الرئيس نبيه بري يخسر لبنان، ولبنان ونبيه بري في ميادين المقاومة ومنطق التفاوض الوطني والمصالح السيادية لا ينفصلان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام