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   19 محرم 1447   
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    الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: الناتو يُصمم حزما مفيدة للغاية لأوكرانيا في مجالات الدفاع الجوي والذخيرة والصواريخ