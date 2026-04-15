الأربعاء   
   15 04 2026   
   26 شوال 1447   
   بيروت 10:10
    عربي وإقليمي

    عراقجي يؤكد دعم المقاومة الإسلامية في لبنان ويدعو لمحاسبة المعتدين

      أكد وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي” دعم بلاده “الحازم” للمقاومة المشروعة للشعب اللبناني، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، في ظل تصاعد العدوان على لبنان.

      وشدد عراقجي على أن “العدوان الأميركي الصهيوني على إيران يشكل جريمة صارخة بحق السلم والأمن الدوليين”، داعياً إلى “محاسبة المسؤولين عنه”، ومؤكداً “مسؤولية الحكومات والأمم المتحدة في ملاحقة مرتكبي الجرائم”.

      كما أطلع الوزير الإيراني نظيره التركي على آخر تطورات وقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة في إسلام آباد، الرامية إلى إنهاء الحرب في المنطقة.

      من جهته، أكد فيدان دعم تركيا للمبادرات الهادفة إلى إنهاء الحرب، داعياً إلى “الحذر من مخططات صهيونية التي تستهدف، بحسب تعبيره، تكريس الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة”.

      المصدر: وكالة إرنا

