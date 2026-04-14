    نواب مسيحيين في البرلمان الإيراني يدينون الإساءة للبابا ويصفونها بالاعتداء على الإنسانية

      أدان نواب المسيحيين الآشوريين والكلدان والأرمن في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ما وصفوه بـ “إساءة الرئيس الأميركي إلى بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر”، معتبرين ذلك “اعتداءً على الإنسانية”.

      وجاء ذلك في بيان مشترك لكل من ممثلي المسيحيين الآشوريين والكلدان والأرمن في إيران، حيث أكدوا أن “الإساءة إلى القادة الدينيين والمقدسات أمر غير مقبول لأي إنسان حر”.

      وأعرب النواب عن تقديرهم لمواقف بابا الفاتيكان تجاه إيران، مشيرين إلى “دعواته للسلام ورفض الحروب”، ومؤكدين أن “الرسالة الدينية تقوم على تعزيز قيم السلام والأخوة الإنسانية”.

      كما شدد البيان على رفض أي خطاب يتضمن إساءة إلى الرموز الدينية، معتبراً أنه “يتعارض مع تعاليم الأديان ومبادئ السلام العالمي، وفق نص البيان”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      مصدر دبلوماسي لوكالة إرنا الإيرانية: استمرار تبادل الرسائل حول مفاوضات إسلام آباد دون اتفاق جديد

      مصدر دبلوماسي لوكالة إرنا الإيرانية: استمرار تبادل الرسائل حول مفاوضات إسلام آباد دون اتفاق جديد

      منظمة إيرانية تدعو أطباء أميركيين لتقييم الصحة النفسية للقادة السياسيين

      منظمة إيرانية تدعو أطباء أميركيين لتقييم الصحة النفسية للقادة السياسيين

      وزير الخارجية المصري يتوجه إلى واشنطن لبحث الشراكة والتطورات الإقليمية

      وزير الخارجية المصري يتوجه إلى واشنطن لبحث الشراكة والتطورات الإقليمية