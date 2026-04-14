مصادر من دولة وسيطة لوكالة AP الامريكية : جولة جديدة من المحادثات بين أميركا وإيران قد تعقد الخميس وفق دبلوماسي من دولة وسيطة والذي قال إن طهران وواشنطن وافقتا على ذلك