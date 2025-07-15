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   19 محرم 1447   
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    مراسل المنار: قوات العدو القت 5 قذائف ضوئية في أجواء حرج الراهب جنوب بلدة عيتا الشعب بالتزامن مع رشقات رشاشة تطلقها بإتجاه المنطقة