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   19 محرم 1447   
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    الخارجية التركية: ندين تدخل “إسرائيل” في التطورات بجنوب سوريا باستخدام القوة العسكرية ونؤكد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات