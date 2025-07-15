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قائد ميداني في سرايا القدس: دمرنا الناقلة ما أدى لاشتعال النيران فيها بشكل كامل وعقب التفجير اشتبكنا مع طاقم الناقلة المستهدفة من مسافة صفر وتمكنا من سحل أحد الجنود بهدف أسره