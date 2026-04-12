انطلاق أسطول الصمود العالمي من برشلونة لكسر الحصار عن غزة

يستعد ناشطون، اليوم الأحد، للإبحار ضمن “أسطول الصمود العالمي” من سواحل برشلونة باتجاه قطاع غزة، في محاولة جديدة لكسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية، وسط مشاركة دولية واسعة.

وتضم المبادرة هذا العام نحو 70 قارباً وما يقارب ألف متطوع من 70 دولة، في زيادة ملحوظة مقارنة بالمحاولة السابقة التي انطلقت في سبتمبر 2025 بمشاركة 42 قارباً.

ويحمل الأسطول مساعدات إنسانية متنوعة تشمل مواد غذائية وأدوية وحقائب مدرسية مخصصة لأطفال غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

وأوضح المتحدث باسم المبادرة، بابلو كاستيا، أن “الهدف يتمثل في كسر الحصار وفتح ممر إنساني، إضافة إلى لفت الأنظار الدولية إلى ما يجري في غزة، في وقت تراجع فيه الاهتمام العالمي بسبب تصاعد التوترات الإقليمية”.

ويؤكد منظمو الأسطول أن “تحركهم يتم وفق القوانين الدولية وبالتنسيق مع جهات حقوقية، رغم المخاطر، خصوصاً بعد حادثة اعتراض القوات الصهيونية لأسطول سابق في المياه الدولية واعتقال المشاركين فيه”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحصار المفروض على غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية مع نقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى، ما يدفع ناشطين دوليين لتكثيف جهودهم لكسر العزلة عن القطاع.

المصدر: وكالة الأناضول