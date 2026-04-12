مراسل المنار : الغارات الحربية من الطيران المعادي طالت ليلا بلدات جويا دبعال العباسية أرزون صديقين قانا وكفرا في قضاء صور وخربة سلم ودبين في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون وتفاحتا والزرارية في قضاء الزهراني