مراسل المنار : الغارات الحربية من الطيران المعادي طالت بلدات جويا دبعال العباسية أرزون وكفرا في قضاء صور وخربة سلم ودبين في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون وتفاحتا والزرارية في قضاء الزهراني