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   15 07 2025   
   19 محرم 1447   
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    النائب الموسوي: ما نشهده هو خطر وجودي وأي فهم على غير هذا الأساس سوف يضعنا جميعًا في دائرة الخسران