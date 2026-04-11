مراسل إذاعة جيش العدو الإسرائيلي : عندما يقول نتنياهو أنه يجب إعادة الأمن إلى الشمال فهو يعترف بأن “دولة إسرائيل” خدعت سكان الشمال عندما أقنعتهم بالعودة إلى منازلهم سابقا ..هذه حقيقة وخطيئة لا تُغتفر ولا يمكن تحمّلها