المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي : عناصر ضمن الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية يوصون صراحة باغتيال المفاوضين الإيرانيين وأن التحريض العلني الصريح على إرهاب الدولة يجب أن يدينه الجميع