آية الله السيد مجتبى خامنئي مخاطبا الدول الخليجية : ما زلنا ننتظر رداً مناسباً منكم لنُظهر لكم أُخوّتنا وحسن نيتنا ولن يحدث هذا إلا إذا تخليتم عن المتكبرين الذين لن يفوتوا أي فرصة لإذلالكم واستغلالكم.