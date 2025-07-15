الثلاثاء   
   15 07 2025   
   19 محرم 1447   
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    الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا: نرحب بدخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع لفرض السيطرة في السويداء