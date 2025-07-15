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   15 07 2025   
   19 محرم 1447   
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    المتحدثة باسم البيت الأبيض لفوكس نيوز: ترامب سيواصل الضغط حتى الإفراج عن كل رهينة في غزة