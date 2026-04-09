خطيب زادة: على أمريكا أن توقف العدوان لإسرائيلي على لبنان وفقاً لالتزاماتها

قال مساعد وزير الخارجية الايراني سعيد خطيب زادة اليوم الخميس، ان وفدا إيرانيا سيتوجه إلى محادثات السلام في إسلام آباد. وعلى أمريكا، وفقاً لالتزاماتها، أن توقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

واضاف خطيب زادة ان إيران كانت على وشك الرد على انتهاك وقف إطلاق النار الليلة الماضية، لكن باكستان تدخلت ونقلت رسائل مفادها أن أمريكا ستسيطر على إسرائيل.

كما اضاف ان أي سلام في المنطقة يجب أن يشمل لبنان، والساعات القادمة حاسمة للغاية مؤكدا أن ما حدث في لبنان أمس كان انتهاكاً خطيراً وكان الجميع شاهداً على ذلك.

واوضح انه سنوفر بالتأكيد أمن العبور الآمن في مضيق هرمز وسيحدث ذلك بعد أن توقف الولايات المتحدة هذه الأعمال العدوانية.

وحول مفازضات باكستان قال خطيب زادة انه من المحتمل أن يتولى قاليباف رئاسة الوفد الإيراني.

كما قال خطيب زادة ان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي بصحة جيدة وكامل العافية، وهو موجود في مكتبه وفي الحقيقة أنه يسيطر على كل شيء.

