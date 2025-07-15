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   19 محرم 1447   
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    الدفاع المدني بغزة: انتشال 3 شهداء بينهم إمرأة وطفل وإصابات جراء قصف طائرات العدو منزلاً لعائلة نصار في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة