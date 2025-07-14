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استشهاد فلسطيني بعد اشتباكه مع الصهاينة قرب جنين بالضفة المحتلة

استشهد شاب فلسطيني الاثنين بعد اشتباكه مع قوات العدو الاسرائيلي بسلاح ناري جنوب غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها “استشهاد الشاب يوسف وليد شيخ إبراهيم، واحتجاز الاحتلال لجثمانه قرب جنين”.

بدورها، قالت مصادر اعلامية فلسطينية “خبر استشهاد الشاب يوسف وليد الشيخ إبراهيم من بلدة كفر راعي خلال اشتباكه المسلح مع جنود الاحتلال قرب مستوطنة مافو دوتان الصهيونية جنوب غرب جنين”.

من جهته، اعترف جيش العدو الإسرائيلي إن مقاوما فلسطينياً خاض اشتباكًا مع جنود الاحتلال ببندقية “كارلو” بمحيط مستوطنة “معوز تسفي” الصهيونية قرب مستوطنة “مافو دوتان” جنوب غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش العدو إن “جنوده أطلقوا النار على المسلح الفلسطيني، ما أدى مقتله”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام