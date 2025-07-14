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وسائل إعلام إسرائيلية: “هل يمكن لأحد أن يُخبر أعضاء الكنيست، أن هناك اليوم 3 جنود سقطوا في غزة وجندي جريح إصابته خطيرة؟ يبدو أنهم مشغولون جدًا بقانون التهرب من الخدمة”