الإثنين   
   14 07 2025   
   18 محرم 1447   
   بيروت 21:19
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    وسائل إعلام إسرائيلية: “هل يمكن لأحد أن يُخبر أعضاء الكنيست، أن هناك اليوم 3 جنود سقطوا في غزة وجندي جريح إصابته خطيرة؟ يبدو أنهم مشغولون جدًا بقانون التهرب من الخدمة”