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   14 07 2025   
   18 محرم 1447   
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    حماس: النصر المطلق الذي يروج له نتنياهو وهم كبير لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوية