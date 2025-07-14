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   14 07 2025   
   18 محرم 1447   
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    مراسل المنار: موقع الرادار المعادي يطلق الرصاص بإتجاه اطراف بلدة شبعا