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   14 07 2025   
   18 محرم 1447   
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    كتائب القسام تعلن استهداف ناقلة جند “إسرائيلية” من نوع نمر بقذيفة الياسين 105 شمال خان يونس جنوب قطاع غزة