الإثنين   
   14 07 2025   
   18 محرم 1447   
   بيروت 15:05
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    غارة جوية “إسرائيلية” على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة