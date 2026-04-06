القناة 12 العبرية: وفقاً للمصادر، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق جزئي خلال الساعات الـ 48 القادمة منخفض، ومع ذلك يعد هذا محاولة أخيرة لمنع تصعيد دراماتيكي يشمل هجمات واسعة على البنى التحتية المدنية في إيران