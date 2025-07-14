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إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو أوضح خلال اجتماع الكابينت أمس أنه يرغب في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل مع إمكانية استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار