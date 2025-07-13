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نائب وزير الخارجية الإيراني غريب آبادي: مواقفنا في المفاوضات المحتملة بعد الحرب لن تختلف عن مواقفنا قبلها وانعدام الثقة بالطرف المقابل هو أحد مبادئنا الأساسية في التفاوض