الأحد   
   13 07 2025   
   17 محرم 1447   
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    أبو عبيدة: سيبقى طيفه كابوساً يؤرق مجرمي الحرب واللصوص الذين لن يهنؤوا بعيشٍ في أرض فلسطين بعد أن خطّ الضيف وإخوانه بدمهم الفصل الأخير في سِفْر تحرير فلسطين