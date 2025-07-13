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وسائل إعلام إسرائيلية: بعد الكمائن التي وقع فيها جيشنا هناك، كُلِّفت الفرقة 162 بهدم بيت حانون شمالي قطاع غزة فوق الأرض وتحتها وستكون تحت تصرفها جميع وسائل الحرب اللازمة