الأحد   
   13 07 2025   
   17 محرم 1447   
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    عائلات الأسرى الصهاينة في غزة: نتنياهو يحاول مرةً أخرى خلق انطباعٍ زائف وأكثر من 80% يريدون اتفاقاً ينهي القتال ويعيد جميع الأسرى