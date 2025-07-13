عاجل

مكتب إعلام الأسرى: 73 شهيداً منذ بدء العدوان وارتفاع العدد الإجمالي لشهداء الحركة الأسيرة إلى 310 فيما مصير العديد من أسرى غزة لا يزال مجهولاً