الأحد   
   13 07 2025   
   17 محرم 1447   
   بيروت 18:28
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    نتنياهو يقول إن الإعلام الإسرائيلي يتهمه بإفشال مساعي إنجاز صفقة تبادل وينتقد استطلاعات الرأي التي تظهر وجود أغلبية تؤيد انهاء الحرب