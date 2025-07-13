الأحد   
   13 07 2025   
   17 محرم 1447   
   بيروت 18:28
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    العلاقات الإعلامية تؤكد أن حزب الله ليس لديه أي تواجد أو نشاط في ‏سوريا ولا علاقة له بأي أحداث أو صراعات هناك وهو حريص على أمن سوريا واستقرارها وسلامة ‏شعبها