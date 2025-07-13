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عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان اللبناني النائب ابراهيم الموسوي: لا تُفاجئنا الإدارة الأميركية بتصريحات مسؤوليها وموفديها إلى لبنان أو إلى ‏أيّ ‏مكان في العالم تمتدّ إليه أصابعها ومخططاتها الشريرة