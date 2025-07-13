الأحد   
   13 07 2025   
   17 محرم 1447   
   بيروت 08:44
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    جيش الاحتلال ينسف عددًا من منازل المواطنين شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة