الأحد   
   13 07 2025   
   17 محرم 1447   
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    نيجيريا: صدور أحكام قضائية بين 10 و 30 عاما بحق 44 عنصرا من تنظيم “بوكو حرام” المتطرف بتهمة تمويل أنشطة إرهابية