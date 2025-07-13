عاجل

شركة “وينوارد إيه آي” للاستخبارات البحرية: سفينة “إيترنيتي سي” أوقفت نظام التتبع خلال عبورها البحر الأحمر وسفن تابعة للشركة المالكة لها رست في حيفا عدة مرات خلال 2025