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   13 07 2025   
   16 محرم 1447   
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    وكالة أ.ف.ب: الرئيس الفرنسي يدعو الاتحاد الأوروبي للدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية عقب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على منتجات الاتحاد الأوروبي