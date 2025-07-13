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وكالة أ.ف.ب: الرئيس الفرنسي يدعو الاتحاد الأوروبي للدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية عقب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على منتجات الاتحاد الأوروبي