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   12 07 2025   
   16 محرم 1447   
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    ارتفاع عدد الشهداء الى 11 معظمهم من الأطفال جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة