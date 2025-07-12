السبت   
   12 07 2025   
   16 محرم 1447   
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    هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد غدا مشاورات لتقييم سير المفاوضات في الدوحة لإنجاز صفقة تبادل