السبت   
   12 07 2025   
   16 محرم 1447   
   بيروت 14:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: الولايات المتحدة زعزعت المبادئ الأساسية للدبلوماسية ووصلت ثقتنا بها إلى ما دون الصفر