الحرس الثوري: استهدفنا بصواريخ ثقيلة ومتطورة موقع اجتماع قادة الجبهة الداخلية الصهيونية في بني براك، وتل أبيب، وبئر السبع، والجليل، والنقب، وقاعدة تل نوف الجوية، وعراد، وجنوب البحر الميت