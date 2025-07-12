عاجل

المرصد السوري لحقوق الإنسان: بعد عودة عدد من العائلات من أهالي قرية الأشرفية ذات الغالبية الشيعية إلى منازلهم التي كانوا قد غادروها تزامنًا مع بداية الأحداث وسقوط النظام السابق بدأت مظاهر التضييق ضدهم من قبل بعض العناصر التابعة لحكومة دمشق